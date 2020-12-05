Только 25 из 249 республиканцев в Конгрессе признали победу Байдена

Только 25 из 249 республиканцев в Конгрессе признали победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в США, пишет газета Washington Post.

Отмечается, что репортеры издания обзвонили помощников всех республиканцев в Конгрессе и спросили об итогах выборов. 25 опрошенных признали победу Байдена, двое — победу действующего президента США Дональда Трампа, 222 — не стали отвечать.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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