Тихановская собирается посетить Вашингтон

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Лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская собирается посетить Вашингтон, чтобы выразить американской администрации благодарность за поддержку. Об этом пишет газета Washington Post.

«В то же время я надеюсь на установление крепких отношений с новой администрацией для содействия переходу к демократии в Белоруссии», — говорится в сообщении.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

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