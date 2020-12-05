Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили ход выполнения договоренностей по Карабаху

Главы МИД России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора обсудили ход выполнения договоренностей по Нагорному Карабаху. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что стороны затронули положения трехстороннего соглашения по Карабаху от 9 ноября, в том числе взаимодействие Азербайджана и Армении с российскими миротворцами, а также актуальные темы двустороннего сотрудничества и отдельные вопросы международной повестки дня.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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