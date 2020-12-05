Пашинян выступает за обмен пленными по принципу «всех на всех»

Премьер-министр Армении заявил, что процесс обмена военнопленными между армянской стороной и Азербайджаном должен осуществляться по принципу «всех на всех». Об этом он сказал в прямом эфире на своей странице в Facebook.

По его словам, это должно касаться как тех лиц, которые оказались в плену во время военного конфликта в Нагорном Карабахе, так и тех, кто оказался в плену до войны.

«Все должны быть возвращены. Надо создать механизмы, что если в будущем станут известны новые имена, то в их обмене не было бы проблем», — подчеркнул Пашинян, добавив, что сейчас ведутся поиски без вести пропавших людей.

По его словам, после 9 ноября армянской стороне удалось вывезти более 600 тел, более 500 тел проходят процесс идентификации в Армении. Предполагается, что это тела без вести пропавших. Премьер отметил, что после 9 ноября опознаны и переданы родным 135 тел.

Пашинян также заявил, что после идентификации большей части тел в Армении будет объявлен день траура.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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