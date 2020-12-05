США прекратили пять программ культурного обмена с Китаем

Госдепартамент США прекратил пять программ культурного обмена с Китаем под предлогом пропаганды, сообщается в официальном заявлении главы ведомства Майка Помпео.

«Сегодня Государственный департамент прекратил пять программ, замаскированных под культурный обмен», — указано в сообщении.

В своем заявлении Помпео отмечает, что данные программы полностью финансируются и управляются китайским правительством и являются «инструментами пропаганды».

«Соединенные Штаты приветствуют взаимный и справедливый культурный обмен с официальными лицами КНР и китайским народом, но односторонние программы, подобные этим, не являются взаимовыгодными», — подчеркивает Помпео.

Отношения США и Китая обострились после того, как Вашингтон начал обвинять китайскую сторону в пандемии новой коронавирусной инфекции.

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