Калифорния официально обеспечила Байдену нужное для победы число выборщиков

Власти Калифорнии утвердили результаты голосования на президентских выборах, признав победу кандидата от демократов Джо Байдена, сообщает Associated Press.

Победа в штате дает кандидату 55 голосов выборщиков. Таким образом, после сертификации результатов в Калифорнии Байден официально набирает 279 голосов выборщиков при необходимых 270, отмечается в материале.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп намерен продолжить иски, несмотря на сертификацию голосов

— В Неваде и Пенсильвании утвердили победу Байдена на выборах

— Трамп пообещал покинуть свой пост, если выборщики проголосуют за Байдена