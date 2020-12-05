Калифорния официально обеспечила Байдену нужное для победы число выборщиков

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Власти Калифорнии утвердили результаты голосования на президентских выборах, признав победу кандидата от демократов Джо Байдена, сообщает Associated Press.

Победа в штате дает кандидату 55 голосов выборщиков. Таким образом, после сертификации результатов в Калифорнии Байден официально набирает 279 голосов выборщиков при необходимых 270, отмечается в материале.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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