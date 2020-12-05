Подсчитаны траты штаба Трампа на попытки оспорить результаты выборов

Штаб действующего президента США Дональда Трампа потратил почти $9 млн на попытки оспорить результаты прошедших выборов главы государства, сообщает Reuters со ссылкой на официальный отчет.

Согласно документу, в период с 15 октября по 23 ноября текущего года штаб потратил примерно $8,8 млн на пересчет голосов. Больше всего потрачено на оплату пересчета в Висконсине, который обошелся в $3 млн, вторая по величине группа расходов ($2,3 млн) – юридические услуги.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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