Джулиани: суд в Мичигане постановил проверить машины для голосования
Суд округа Антрим в штате Мичиган постановил проверить ряд машин для голосования на прошедших выборах президента США, сообщил личный адвокат действующего главы государства Дональда Трампа Рудольф Джулиани на своей странице в Twitter.
«Судья округа Антрим в Мичигане приказал провести экспертизу 22 машин для голосования», – написал Джулиани.
Он назвал решение суда «большой победой для честных выборов».
3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.
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