Байден успокоил боящихся вакцинации от COVID-19 американцев личным примером

Кандидат в президенты США Джо Байден, признанный рядом СМИ победителем президентской гонки, успокоил боящихся вакцинации от коронавируса нового типа американцев.

В ходе пресс-конференции демократ отметил, что намерен лично пройти вакцинацию. При этом он напомнил, что является «самым старым избранным президентом» США.

Байден выразил уверенность, что американцы обретут уверенность, когда увидят, как он делает прививку.

США занимают первое место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа. За все время пандемии в стране выявлено более 14,3 млн случаев COVID-19, из них более 278 тысяч — с летальным исходом.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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