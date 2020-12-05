Штаб Трамп сообщил о десятках тысяч нелегальных голосов на выборах в Джорджии
Штаб действующего президента США Дональда Трампа подает иск, оспаривающий результаты подсчета голосов на выборах главы государства в штате Джорджия. Об этом сообщается на официальной странице штаба в Twitter.
«Обнаружены десятки тысяч нелегальных голосов, включенных в подсчет голосов в Джорджии, что делает результаты выборов в штате недействительными», – подчеркивается в сообщении.
Социальная сеть Twitter отметила публикацию как «спорную».
3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.
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