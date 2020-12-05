Байден пообещал самый расово и гендерно разнообразный кабмин в истории

Кандидат в президенты США Джо Байден, признанный рядом СМИ победителем президентской гонки, пообещал сформировать самое расово и гендерно разнообразное правительство в истории страны. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, трансляция велась на его Youtube-канале.

«Я обещаю вам, это будет самое разнообразное правительство в вопросах расы и гендера из всех, что когда либо существовали в Соединенных Штатах Америки», — подчеркнул Байден.

Он добавил, что имена всех его номинантов на ключевые посты будут известны в течение ближайших недель.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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