В ООН надеются на сотрудничество с Чубайсом
В Организации Объединенных Наций (ООН) рассчитывают на сотрудничество с Анатолием Чубайсом, назначенным специальным представителем президента России. Об этом официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил агентству РИА «Новости».
«Мы надеемся на сотрудничество с Анатолием Чубайсом в должности спецпредставителя президента Путина по связям с международными организациями», – отметил Дюжаррик.
Он подчеркнул, что Россия является важным партнером организации во всех сферах ее деятельности.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин назначил экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса своим специальным представителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
4 декабря правительство утвердило директиву для избрания первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова главой «Роснано» на срок пять лет.
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