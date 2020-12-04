ЕС и Британия приостановили консультации по Brexit

Представители Британии и Евросоюза не смогли прийти к согласию по теме свободной торговли после проведения сделки Brexit. Об этом в своем Twitter написал главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье.

Он отметил, что в результате консультации по данному соглашению в рамках выхода Британии из Евросоюза были приостановлены.

По его словам, решение по дальнейшим действиям будут принимать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Барнье подчеркнул, что серьезные разногласия были отмечены в сфере рыболовства, торговых норм и госрегулирования.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что страна готова перейти к торговле с Евросоюзом по правилам Всемирной торговой организации (ВТО), если сторонам не удастся в срок заключить торговое соглашение.

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