Песков назвал нецелесообразными разговоры о признании ДНР и ЛНР
Валерия Исполатова
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает нецелесообразными рассуждения о том, при каких условиях Москва может признать независимость самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, передаетТАСС.
«Эвентуальные рассуждения считаем нецелесообразными», — сказал представитель Кремля.
Он также отметил, что Киев, оттягивая выполнение Минских договоренностей, лишь усугубляет ситуацию с Донбассом.
Ранее стало известно, что Украина отказалась от встречи в СБ ООН с участием представителей ДНР и ЛНР.
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