Песков назвал нецелесообразными разговоры о признании ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает нецелесообразными рассуждения о том, при каких условиях Москва может признать независимость самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, передаетТАСС.

«Эвентуальные рассуждения считаем нецелесообразными», — сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что Киев, оттягивая выполнение Минских договоренностей, лишь усугубляет ситуацию с Донбассом.

Ранее стало известно, что Украина отказалась от встречи в СБ ООН с участием представителей ДНР и ЛНР.

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