В Кремле сообщили, что Чубайс не будет госслужащим на новой должности

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс, назначенный на должность спецпредставителя президента России Владимира Путина, не будет являться госслужащим. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля рассказал, что Чубайс также не будет являться сотрудником администрации президента.

Ранее сообщалось, что Чубайс стал спецпредставителем Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Прорыва не случилось»: почему Чубайс покидает «Роснано»

— Песков счел отставку Чубайса естественной ротацией

— Чубайс назначен спецпредставителем Путина по связям с международными организациями