В Кремле сообщили, что Чубайс не будет госслужащим на новой должности
Антон Демидов
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Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс, назначенный на должность спецпредставителя президента России Владимира Путина, не будет являться госслужащим. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля рассказал, что Чубайс также не будет являться сотрудником администрации президента.
Ранее сообщалось, что Чубайс стал спецпредставителем Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
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