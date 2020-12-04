Чубайс назначен спецпредставителем Путина по связям с международными организациями

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса на новую должность.

Согласно тексту документа, который был опубликован на сайте Кремля, Чубайс займет должность спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

По данным ТАСС, Анатолий Чубайс на новом посту будет заниматься достижением целей устойчивого развития.

4 декабря правительство утвердило директиву для избрания первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова главой «Роснано» на срок пять лет. Он сменит Чубайса, который тоже подтвердил свой уход из «Роснано».

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