Макрон не будет отвечать на оскорбление Эрдогана

Президент Франции Эммануэль Макрон не будет отвечать на высказывание президента Турции Тайипа Эрдогана, назвавшего его «бременем Франции». Об этом сообщил в интервью французскому интернет-изданию Brut.

«Я верю в уважение», — сказал Макрон.

Он отметил, что оскорбления между главами государств – «неправильный метод».

Ранее Эрдоган выразил надежду, что Франция «избавится от бремени Макрона как можно скорее».

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