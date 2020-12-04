Макрон не будет отвечать на оскорбление Эрдогана
Антон Демидов
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Президент Франции Эммануэль Макрон не будет отвечать на высказывание президента Турции Тайипа Эрдогана, назвавшего его «бременем Франции». Об этом сообщил в интервью французскому интернет-изданию Brut.
«Я верю в уважение», — сказал Макрон.
Он отметил, что оскорбления между главами государств – «неправильный метод».
Ранее Эрдоган выразил надежду, что Франция «избавится от бремени Макрона как можно скорее».
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