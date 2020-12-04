Президент Эстонии ушла в самоизоляцию после контакта с больным COVID-19

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила в своем Facebook, что ушла в самоизоляцию.

Она отметила, что такое решение было принято после того, как она имела контакт с зараженным коронавирусом во вторник, 1 декабря.

«Я считаюсь контактным лицом и поэтому должна оставаться в самоизоляции, согласно инструкциям департамента здоровья», — написала Кальюлайд.

Эстонский лидер добавила, что чувствует себя хорошо. По ее словам, результаты ее теста на COVID-19 оказались отрицательными.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 65,5 млн заболевших, свыше 45,5 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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