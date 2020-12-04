Лавров заявил, что членство Турции в НАТО не является проблемой в отношениях с РФ

Членство Турции в НАТО не является проблемой в отношениях с Россией. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

Министр отметил, что у Москвы отсутствуют какие-то принципиальные разногласия с Анкарой.

«Я уверен, что отношения между Россией и Турцией — это пример того, как две независимые страны работают вместе для того, чтобы реализовывать свою политику. Они ни перед кем не прогибаются, они не выдвигают ультиматумов, они не подвержены влиянию извне», — сказал Лавров.

По его словам, членство Турции в Североатлантическом альянсе не является для России «каким-то препятствием».

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