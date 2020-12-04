Лукашенко прокомментировал фейки о его визите в Витебск и положении дел в больницах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания областного штаба по вопросам противодействия коронавирусной инфекции в Витебской области прокомментировал фейки, распространяемые Telegram-каналами, о его посещении Витебска и положении дел в больницах. Об этом сообщает «БелТА».

«Не успел я приехать к вам в Витебскую область, мерзавцы написали, что (мне даже неудобно читать) «десант чекистов высадился заранее». Насколько я осведомлен, все чекисты на рабочих местах. Я утром разговаривал с Иваном Тертелем (председатель КГБ. — «Газета.Ru») — все на рабочих местах», — отметил Лукашенко.

Белорусский лидер заявил, что перед его визитом в какой-либо из городов страны сотрудников КГБ не задействуют в организации мероприятия. По его словам, именно Служба безопасности президента занимается вопросами безопасности, что является общемировой практикой, уточнил глава государства.

Глава республики также отметил, что в сети также пишут, что власти будут «рассказывать, как все в стране хорошо и «корону» мы победим».

«Интересно, что ответят ему медсестры и санитарки, которые в коротких перерывах во время дежурства спят на полу? Слушайте, где во время дежурства медсестра или врач спит вообще? Глупость несусветная. Дежурство на то и есть дежурство, чтобы не спать», — сказал Лукашенко.

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