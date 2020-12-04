Источник: ЕС утвердит аналогичный «акту Магнитского» механизм санкций 7 декабря

Главы МИД Евросоюза в декабре утвердят аналогичный американскому «акту Магнитского» механизм санкций за нарушения прав человека в третьих странах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в институтах ЕС.

Собеседник агентства рассказал, что министры иностранных дел на видеоконференции 7 декабря примут санкционный механизм по правам человека.

Ранее сообщалось, что страны ЕС согласовали аналогичный американскому «акту Магнитского» европейский санкционный режим.

Конгресс США принял «акт Магнитского» в декабре 2012 года. Данный акт предусматривает введение ограничений в отношении российских должностных лиц, в частности сотрудников силовых ведомств, которые якобы имели отношение к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

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— Источник: ЕС согласовал аналогичные акту Магнитского санкции