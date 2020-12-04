Депутат Рады во время заседания просматривал эротические фото

Депутат от партии «Слуга народа» Евгений Петруняк во время заседания в Раде просматривал эротические фотографии. Такие снимки опубликовал в Facebook фотограф Ян Доброносов.

Петруняк держал в руках смартфон с изображением обнаженной женщины. В этот момент выступал другой парламентарий.

«Плохо, когда один выступает вживую, а другой депутат смотрит голую девушку?» — подписал снимки фотограф.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Украинского вице-премьера задержали за пьяный дебош в Турции

— Доверие к Зеленскому среди украинцев снова упало