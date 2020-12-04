Депутат Рады во время заседания просматривал эротические фото
Карина Казанцева
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Депутат от партии «Слуга народа» Евгений Петруняк во время заседания в Раде просматривал эротические фотографии. Такие снимки опубликовал в Facebook фотограф Ян Доброносов.
Петруняк держал в руках смартфон с изображением обнаженной женщины. В этот момент выступал другой парламентарий.
«Плохо, когда один выступает вживую, а другой депутат смотрит голую девушку?» — подписал снимки фотограф.
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