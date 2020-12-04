Посольство РФ в Латвии назвало задержания журналистов борьбой с инакомыслием

Задержания русскоязычных журналистов в Латвии — борьба с инакомыслием и нарушение свободы слова. Об этом заявили в посольстве России в балтийском государстве, пишет ТАСС.

«Борьба с инакомыслием, явное нарушение фундаментальных принципов свободы слова и выражения мнений, казалось бы, никак не сочетаются со статусом «просвещенного европейского государства»», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Латвия усиливает борьбу против неугодных СМИ.

3 декабря СГБ Латвии задержала русскоязычных журналистов. Среди них Андрей Яковлев, Андрей Солопенко и Алла Березовская, Владимир Линдерман. Все они сотрудничали с порталом Baltnews.lv. Позже их отпустили под подписку о невыезде.

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