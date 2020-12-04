Песков прокомментировал отношение Турции к Крыму

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позицию Турции по Крыму одним из серьезных разногласий между Москвой и Анкарой.

Он отметил, что российско-турецкие отношения важны как для обеих стран, так и для региональной безопасности и стабильности. РФ терпеливо доводит свое мнение до турецких партнеров.

«Эти отношения носят взаимовыгодный характер и основываются на принципах невмешательства во внутренние дела друг друга и уважение интересов друг друга. Вместе с тем, разумеется, в наших отношениях есть и разногласия», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что тема Крыма не может обсуждаться никак.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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