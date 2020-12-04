В Кремле заявили, что Путин не подписывал документы о назначении Чубайса

Президент России Владимир Путин не подписывал документы о назначении покидающего «Роснано» Анатолия Чубайса на какой-либо пост. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«На этот вопрос может ответить лишь президент, вы знаете, что пока каких-либо подписанных им документов по назначению Чубайса не было», — ответил Песков на вопрос, остается ли Чубайс в числе политиков, на которых будет рассчитывать Кремль, или он может заняться личными делами.

4 декабря правительство утвердило директиву для избрания первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова главой «Роснано» на срок пять лет. Он сменит Чубайса, который тоже подтвердил свой уход из «Роснано».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Песков счел отставку Чубайса естественной ротацией

— Чубайс поблагодарил коллег по «Роснано» за совместную работу

— The Bell: Чубайс может заняться проблемами климата