Посол Франции вызван в МИД Азербайджана из-за резолюции по Карабаху

МИД Азербайджана вызовет французского посла в связи с принятием Национальной ассамблеей Франции резолюции с призывом к правительству страны признать независимость Нагорного Карабаха. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции поддержало резолюцию с призывом к правительству страны признать независимость Нагорного Карабаха. Резолюцию поддержали 188 депутатов, трое высказались против, 16 воздержались голосовать. 25 ноября ноября такую же резолюцию принял Сенат Франции.

В азербайджанском дипломатическом ведомстве отметили, что решительный протест азербайджанской стороны будет доведен до сведения Франции.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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