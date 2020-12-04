СМИ назвали фигурантов дела о помиловании за взятку в США

Адвокат зятя президента США Джареда Кушнера Эбби Лоуэлл и сборщик пожертвований для президентских кампаний Дональда Трампа Элиотт Бройди являются фигурантами дела о помилованиях в США. Об этом сообщает газета New York Times.

По данным газеты, летом минюст расследовал возможную роль в этой схеме Лоуэлла и Бройди.

Следователей интересовал случай с калифорнийским психологом Хью Барасом, осужденным на 30 месяцев за уклонение от уплаты налогов. В его помиловании был заинтересован миллиардер Сэнфорд Диллер, который якобы связался по этому поводу с Лоуэллом и Бройди.

Осужденный не был помилован и вышел на свободу после отбывания срока в 2019 году. Миллиардер умер на год раньше.

Отмечается, что следствие не предъявляло обвинений.

Как сообщалось, американский Минюст расследует коррупционную схему с возможной дачей взятки в обмен на получение президентского помилования.

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