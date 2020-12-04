Посол РФ в США: команда Зеленского неспособна закончить конфликт на Донбассе

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Администрация президента Украины Владимира Зеленского не может создать политические условия для мирного разрешения конфликта на востоке страны. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, передаетТАСС.

«Например, киевляне продолжают дискриминацию этнических русских и русскоговорящих. Действующая языковая политика, продвигающая украинский язык за счет других языков — главным образом, русского — нарушает множество международных норм», — говорится в сообщении.

Также Антонов обвинил Киев в провокациях, назвав таковой местные выборы на Украине 25 октября.

«Парламент назначил голосование на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей. Выборы там должны-де состояться только после перехода регионов под фактический контроль Киева. Такая постановка вопроса противоречит Минским соглашениям», — пояснил посол.

По его словам, пять из семи принятых в рамках прошлогоднего саммита стран «нормандской четверки» положений Украина до сих пор не реализовала.

Киев отказывается следовать договоренностям.

«Киев избегает обсуждать правовые аспекты особого статуса Донбасса с Донецком и Луганском. Более того, «формула Штайнмайера» по-прежнему не закреплена в украинском законодательстве», — отметил Антонов.

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