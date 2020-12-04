Байден рассказал, как травмировал свою ногу
Будущий президент СЩА Джо Байден рассказал, что травмировал ногу, когда играя со своим псом пытался схватить его за хвост. Об этом сообщает CNN.
«Щенок бросил мяч передо мной, чтобы я схватил мяч. И вот я иду через небольшой проход, чтобы попасть в спальню, и я схватил мяч вот так, а он побежал. А я в шутку побежал за ним, чтобы схватить его за хвост», — рассказал будущий президент США.
«Он поскользнулся на ковровой дорожке, а я споткнулся на коврике, на котором он поскользнулся», — добавил Байден.
Как сообщалось, вопрос здоровья Байдена поднимался неоднократно во время его предвыборной кампании в силу того, что кандидату от демократов 78 лет. Сам политик обещал, что в случае его избрания на высший государственный пост будет регулярно отчитываться о состоянии своего здоровья.
Выборы президента США состоялись 3 ноября. Официально их итоги еще не объявлены, но ведущие американские СМИ отдают победу Байдену. Действующий глава государства Дональд Трамп пока не признает своего поражения и оспаривает его в судах ряда штатов. Тем не менее, он рекомендовал членам своей администрации начать процедуру передачи власти.
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