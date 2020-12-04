Байден ждет Трампа на своей инаугурации

Будущий президент США Джо Байден выразил надежду на присутствие действующего президента США Дональда Трампа на своей инаугурации. Об этом сообщает CNN.

Байден добавил, что приход Трамп «продемонстрирует мирную передачу власти».

Инаугурация следующего президента США состоится 20 января 2021 года. Действующий президент Дональд Трамп не признает поражения на выборах 3 ноября и оспаривает результаты выборов в ряде штатов.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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