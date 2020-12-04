Байден назвал себя сторонником многостороннего подхода к России

Будущий американский президент Джо Байден, заявил, что будет сторонником многостороннего подхода к Ирану, России, Китаю и другим странам с привлечением союзников США в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает CNN.

«Мы должны быть частью большой группы, чтобы иметь дело не только с Ираном, но и с Россией, Китаем и другими», — сказал Байден.

Он подчеркнул, что до вступления в должность не может направлять политику США.

«Я не могу сейчас делать политику, но я хочу восстановить тесные, тесные отношения союзничества как в Европе, так и в регионе Индийского и Тихого океана», — сказал Байден.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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