США временно отзовут часть персонала из своего посольства в Багдаде
США временно отзовут часть персонала из своего посольства в Багдаде. Об этом заявил посол США в Ираке Мэтью Тюллер, передает «Интерфакс».
«Буду продолжать выполнять свои обычные обязанности в посольстве. Я сделаю это при поддержке основной команды американских дипломатов и американских советников иракских военных», — заявил он.
Дипломат не объяснил причин и количества сокращаемых сотрудников.
Он подчеркнул, что останется в Багдаде для выполнения своих обязанностей «в обозримом будущем».
«Важная работа, которую мы делаем здесь, в Багдаде, продолжается», — сказал посол.
Wall Street Journal со ссылкой на источники ранее сообщил, что власти США намерены полностью закрыть свое представительство в Багдаде в случае продолжения ракетных обстрелов.
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