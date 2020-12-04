Нацразведка США считает Китай опаснее России

Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что самая большая угроза для США это Китай. Об этом сообщает Fox News.

По его словам, это единственная страна, «которая может бросить вызов превосходству Америки во всех областях».

Говоря о России, Рэтклифф выразил мнение, что мнение о большей угрозе со стороны России.

«Люди, которые приравнивают другие вещи, или говорят: «Вы знаете, Россия представляет большую угрозу», они политизируют разведку»,— сказал он.

Также Рэтклифф призвал демократа Джо Байдена «оставить политизацию разведки позади» и быть честным по отношению к Китаю.

Ранее госсекретарь Майк Помпео также сказал, что Китай представляет для США большую угрозу, чем Россия. Генпрокурор США Уильям Барр считает, что КНР действует активнее РФ.