На Украине не считают уголовные дела против Порошенко политическими

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко не является политическим. Об этом сообщает телеканал «1+1».

Она добавила, что президент Украины Владимир Зеленский «не заводит дела против своих врагов».

«Наверное, первый президент, который не заводит дела против своих врагов и не закрывает против друзей, не фальсифицирует. Мне кажется, что господин Порошенко должен понимать, что он такой же, как и другие господа», — сказала она.

Ранее на Украине завели уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко по подозрению в сговоре с министерством финансов относительно госгарантий по кредиту заводу «Кузня на Рыбальском», который был одним из главных активов бывшего украинского лидера.

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