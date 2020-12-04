Байден публично вакцинируется от коронавируса
Максимс Краюшкинс
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Будущий американский президент Джо Байден, заявил, что готов публично привиться от коронавируса, когда прививка будет объявлена безопасной и станет доступной. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я буду рад сделать это», — сказал Байден.
Он подчеркнул, что уточнив, что привьется, когда главный инфекционист США Энтони Фаучи даст соответствующее указание.
Ранее экс-глава США Барак Обама заявил, что готов публично поставить себе прививку от коронавируса. Так бывший президент надеется помочь американцам и жителям всего мира преодолеть сомнения насчет вакцинации.
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