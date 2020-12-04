Задержанный в Латвии журналист рассказал о восьмичасовом допросе

Задержанный в Латвии журналист Андрей Яковлев заявил у себя в Facebook, что его допрашивали 8 часов.

«Провели у меня дома и в офисе обыск с изъятием всевозможных устройств и носителей. Пришлось заехать и в СГБ на первый допрос. Общение заняло полный рабочий день — 8 часов», — говорится в сообщении.

Он добавил, что против него было возбуждено уголовное дело несколько месяцев назад.

«Cообщалось о возбуждении уголовного процесса по статье 84 (1), связанной с нарушением латвийских и международных санкций», — говорится в сообщении.

Он пояснил, что товарно-денежные отношения с российскими физическими и юридическими лицами, находящимися в санкционном списке, является преступлением.

Как сообщал ранее МИД РФ, действия Службы государственной безопасности Латвии против сотрудников бюро «Спутник» в Риге и русскоязычных журналистов являются «вопиющим примером попрания основ демократического общества».

Ранее сообщалось, что в Латвии сотрудникам информационных порталов Baltnews и Sputnik Латвия были предъявлены обвинения по уголовному закону о нарушении санкций Европейского союза.

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