В «черный список» США попали четыре китайские компании

США внесли в «черный список» Пентагона внесены четыре китайских компании, в том числе нефтегигант CNOOC. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Минобороны США.

Согласно сообщению, в список попали China Construction Technology Co. Ltd. (CCTC), China International Engineering Consulting Corp. (CIECC), China National Offshore Oil Corp. (CNOOC) и Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC).

В сообщении военного ведомства эти организации описаны как «военные коммунистические компании Китая», сотрудничающие с китайским ВПК.

Нахождение компании в «черном списке» позволяет президенту США вводить санкции на любую коммерческую организации в США.

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