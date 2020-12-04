МИД РФ: обвинения Латвии в адрес русскоязычных журналистов сфабрикованы

Действия Службы государственной безопасности Латвии против сотрудников бюро «Спутник» в Риге и русскоязычных журналистов являются «вопиющим примером попрания основ демократического общества», указано в официальном комментарии МИД России.

Российское министерство напоминает, что сотрудникам бюро были предъявлены уголовные обвинения, в отношении журналистов проведены задержания, допросы и обыски.

«Все это является настоящей карательной акцией, которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений», – подчеркивается в комментарии.

При этом МИД отмечает, что ссылка служб Латвии на нарушение коллективом бюро санкций Евросоюза является неуместной, так как санкции являются персональными и относятся исключительно к генеральному директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву. Европейские ограничения не могут распространяться на сотрудников холдинга.

Ранее сообщалось, что в Латвии сотрудникам информационных порталов Baltnews и Sputnik Латвия были предъявлены обвинения по уголовному закону о нарушении санкций Европейского союза.

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