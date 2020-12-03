Макрон объявил национальный траур из-за смерти Жискар д'Эстена

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Президент Франции Эммануэль Макрон объявил 9 декабря днем национального траура в связи со смертью бывшего главы республики Валери Жискар д'Эстена, сообщает BFMTV.

«Я объявлю день национального траура в среду, 9 декабря», – заявил Макрон в ходе обращения к нации.

По его словам, все желающие почтить память Жискар д'Эстена смогут оставить записи в книгах памяти, которые будут открыты в мэриях и в музее Орсе в Париже.

Валери Жискар д'Эстен занимал пост главы государства в период с 1974 по 1981 год. Он скончался 2 декабря на 95-м году жизни от последствий, вызванных коронавирусом нового типа.

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