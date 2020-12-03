Жириновский попросил выдать ему электронный паспорт одному из первых

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил министра внутренних дел России Владимира Колокольцева выдать ему электронный паспорт одному из первых, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо политика главе МВД.

В обращении Жириновский назвал решение о вводе электронных паспортов правильным, указано в сообщении. Он также заявил, что готов в числе первых получить такой паспорт «в целях популяризации перехода».

По информации российского министерства внутренних дел, электронные паспорта могут быть введены в Москве в пилотном режиме до 1 декабря следующего года.

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