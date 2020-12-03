Жириновский попросил выдать ему электронный паспорт одному из первых
Полина Рутковская
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил министра внутренних дел России Владимира Колокольцева выдать ему электронный паспорт одному из первых, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо политика главе МВД.
В обращении Жириновский назвал решение о вводе электронных паспортов правильным, указано в сообщении. Он также заявил, что готов в числе первых получить такой паспорт «в целях популяризации перехода».
По информации российского министерства внутренних дел, электронные паспорта могут быть введены в Москве в пилотном режиме до 1 декабря следующего года.
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