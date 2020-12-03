Парламент Молдавии проголосовал в первом чтении за повышение статуса русского языка

Парламент Молдавии в первом чтении одобрил законопроект о функционировании языков, который возвращает русскому языку статус языка межнационального общения. Об этом сообщает «Sputnik Молдова».

В документе говорится, что Молдавия обеспечивает необходимые условия для использования и развития русского языка как межнационального.

Кроме того, депутаты проголосовали за отмену закона, который запрещал ретрансляцию на территории республики программ из стран, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Данный закон начал действовать еще в феврале 2018 года.

Отмечается, что принятые в четверг молдавским парламентом поправки к Кодексу аудиовизуальных медиа-услуг, позволят транслировать в полном объеме российские теле- и радиопрограммы.

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