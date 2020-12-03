США ужесточили визовые ограничения для членов компартии Китая
Полина Рутковская
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Соединенные Штаты ужесточили визовые правила для членов Коммунистической партии Китая, сообщает Reuters со ссылкой на заявление американского Госдепартамента.
Новые правила сокращают максимальный срок действия гостевых виз B1 и B2 для членов партии и их ближайших родственников с 10 лет до 1 месяца, указано в сообщении.
По заявлению Госдепа, ограничения направлены на защиту США от «зловредного влияния» китайской Коммунистической партии.
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