США ужесточили визовые ограничения для членов компартии Китая

Соединенные Штаты ужесточили визовые правила для членов Коммунистической партии Китая, сообщает Reuters со ссылкой на заявление американского Госдепартамента.

Новые правила сокращают максимальный срок действия гостевых виз B1 и B2 для членов партии и их ближайших родственников с 10 лет до 1 месяца, указано в сообщении.

По заявлению Госдепа, ограничения направлены на защиту США от «зловредного влияния» китайской Коммунистической партии.

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