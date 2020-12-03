В Молдавии президента лишили части полномочий

Парламент Молдавии одобрил законопроект о сокращении полномочий президента страны, сообщает ТАСС.

По словам вице-спикера парламента Влада Батрынчу, документ был одобрен 51 депутатом в первом и втором, финальном, чтениях.

Нововведение предполагает, что Служба информации и безопасности Молдавии будет переведена из подчинения президента страны в парламентское.

Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду призвала своих сторонников выйти на митинг против законопроекта, в котором предлагается вывести из-под контроля лидера республики Службу информационной безопасности.