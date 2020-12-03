США ввели новые санкции против Ирана

Минфин США в четверг, 3 декабря, ввел новые санкции в отношении Ирана. Об этом сообщает сайт ведомства.

Отмечается, что в санкционный список Вашингтона попали юридические и физические лица Ирана.

В министерстве уточнили, что ограничительные меры были введены против химико-технологической и научно-исследовательской организации Shahid Meisami Group и Мехрана Бабри, который является ее директором.

Согласно заявлению американского Минфина, Shahid Meisami Group имеет отношение к «исследованиям в области производства химического оружия» и связана с Центром исследований и инноваций при Минобороны Ирана. В ведомстве указали, что организация ответственна за реализацию «многочисленных проектов» этого центра, в ходе которых в числе прочего «испытывались и производились» отравляющие вещества.

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