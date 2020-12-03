Посол Южной Кореи отказался от своих слов о принадлежности Курил

Новый посол Южной Кореи в Японии Кан Чан Ир отказался от своих слов о том, что Курильские острова принадлежат России, сообщает газета «Емиури».

«Я имел в виду, что Россия захватила и оккупировала острова, но меня неправильно интерпретировали», — сказал он.

В 2011 году, когда Кан Чан Ир был депутатом от оппозиционной партии, он заявлял, что Курилы принадлежат России.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов.

Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года.

Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

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