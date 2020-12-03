Глава Евросовета предлагает создать международный договор по борьбе с пандемиями

Глава Европейского Совета Шарль Мишель выступил с предложением заключить международный договор по сотрудничеству в борьбе с пандемиями. Его слова приводит РИА «Новости».

За последние десятилетия число эпидемий возросло, о теоретическом риске масштабной пандемии было известно заранее, однако коронавирус нового типа все равно «застал врасплох» человечество, заявил Мишель.

При этом он подчеркнул, что за время пандемии были значительные достижения, ключом к которым стало «беспрецедентное глобальное сотрудничество». По мнению главы Евросовета, такое сотрудничество следует закрепить в международном договоре, который должен быть согласован в рамках Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин призвал не политизировать борьбу с коронавирусом

— Российская вакцина будет доступна для других стран с начала 2021 года

— ЕС обвинил РФ и Китай в распространении дезинформации по COVID-19