Парламент Молдавии сократил полномочия президента

Парламент Молдавии принял законопроект о сокращении президентских полномочий, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-спикера законодательного органа Влада Батрынчу.

По его словам, одобрение законопроекта поддержал 51 депутат из 101.

Принятие документа означает, что Служба информации и безопасности перейдет из-под управления президента в ведение парламента.

Глава государства не сможет назначать кандидата на пост директора Службы и не будет принимать у него присягу.

Избранный президент Молдавии Майя Санду расценила законопроект как попытку действующего президента Игоря Додона узурпировать власть.

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