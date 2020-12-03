Парламент Молдавии сократил полномочия президента
Парламент Молдавии принял законопроект о сокращении президентских полномочий, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-спикера законодательного органа Влада Батрынчу.
По его словам, одобрение законопроекта поддержал 51 депутат из 101.
Принятие документа означает, что Служба информации и безопасности перейдет из-под управления президента в ведение парламента.
Глава государства не сможет назначать кандидата на пост директора Службы и не будет принимать у него присягу.
Избранный президент Молдавии Майя Санду расценила законопроект как попытку действующего президента Игоря Додона узурпировать власть.
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