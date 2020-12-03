Правящая партия Грузии выиграла парламентские выборы

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» победила на парламентских выборах, прошедших в два тура 31 октября и 21 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на окончательные данные Центризбиркома республики.

По данным ЦИК, партию поддержали 48,22% избирателей.

Отмечается, что «Грузинская мечта» получает 60 мандатов. У правящей партии будет 90 депутатских мест, поскольку она одержала победу и во всех 30 одномандатных округах. Всего в парламенте Грузии есть 150 депутатских мест.

31 октября в Грузии прошли парламентские выборы, по результатам которых победу одержала правящая партия «Грузинская мечта». После этого в стране начались протесты. Прошедшие в парламент оппозиционные партии отказались от мандатов и потребовали проведения повторных выборов.

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