ЕС обвинил РФ и Китай в распространении дезинформации по COVID-19

В Евросоюзе считают, что иностранные государства, в частности, Россия и Китай, распространяли дезинформацию относительно коронавирусной инфекции. Об этом говорится в Плане действий в области демократии, который опубликовала ЕК, передает РИА «Новости».

«Иностранные игроки и некоторые третьи страны (в частности, Россия и Китай) были вовлечены в операции, которые были направлены на то, чтобы влиять и распространять дезинформацию вокруг пандемии коронавируса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такая информация распространялась в Европейском союзе, соседних странах и в мире, и была направлена на то, чтобы «подорвать демократические дискуссии, обострить социальную поляризацию и улучшить собственный имидж».

В тексте также говорится, что подобная угроза демократии требует всеобъемлющего и коллективного ответа. При этом в сообщении не приведены конкретные примеры дезинформации.

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