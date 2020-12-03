ЕС обвинил РФ и Китай в распространении дезинформации по COVID-19
В Евросоюзе считают, что иностранные государства, в частности, Россия и Китай, распространяли дезинформацию относительно коронавирусной инфекции. Об этом говорится в Плане действий в области демократии, который опубликовала ЕК, передает РИА «Новости».
«Иностранные игроки и некоторые третьи страны (в частности, Россия и Китай) были вовлечены в операции, которые были направлены на то, чтобы влиять и распространять дезинформацию вокруг пандемии коронавируса», — говорится в сообщении.
Отмечается, что такая информация распространялась в Европейском союзе, соседних странах и в мире, и была направлена на то, чтобы «подорвать демократические дискуссии, обострить социальную поляризацию и улучшить собственный имидж».
В тексте также говорится, что подобная угроза демократии требует всеобъемлющего и коллективного ответа. При этом в сообщении не приведены конкретные примеры дезинформации.
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