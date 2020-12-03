Лавров призвал Украину прекратить саботаж минских договоренностей

Россия призывает Украину прекратить срывать реализацию минских договоренностей. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам Совета министров иностранных дел государств — участников ОБСЕ, передает ТАСС.

«Рассчитываем, что Киев, наконец, перестанет саботировать реализацию минских договоренностей, являющихся безальтернативной основой внутриукраинского урегулирования», — сказал российский министр.

Также он выразил надежду на то, что украинская сторона не будет уклоняться от выполнения решений парижского саммита в «нормандском формате», от прямого диалога с представителями непризнанных Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в стране намерены бойкотировать встречу СБ ООН по формуле Арриа, в которой ожидается участие представителей непризнанных Донецкой народной республики и Луганской народной республики.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Киев отказался от встречи в СБ ООН с участием представителей ДНР и ЛНР

— «Заняли сторону»: Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине

— США и Британия объяснили пропуск встречи СБ ООН по Украине